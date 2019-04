Torna la 'Quattro Sassi' la cicloturistica alla scoperta della Valmarecchia

Sport

Rimini

| 13:57 - 22 Aprile 2019

Un'immagine della 'Quattro sassi' 2017 dalla pagina Facebook di Liberabici.

Tra gli appuntamenti sportivi del lungo ponte di Pasqua, spicca la "Quattro Sassi", escursione cicloamatoriale organizzata da Liberabici con partenza da via Marcchiese 227 presso sede RivieraBanca credito cooperativo (ex Rimini Banca). Giovedì 25 aprile la "Quattro sassi", giunta alla sua quinta edizione, è una giornata di benessere e divertimento che si snoda su un percorso, attraverso la città di Rimini e le colline e borghi dell'entroterra, ricco ed assai vario, con passaggi impegnativi in grado di soddisfare i cicloamatori più esigenti, ma al tempo stesso modulabile e adatto anche a chi è meno allenato, il tutto senza classifiche e punteggi. Tra le tappe, con relativi punti ristoro, Verucchio e Pennabilli.

Orario: dalle 7.30 Info: 335 5333713