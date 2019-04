Quattro giorni di festa a Miramare tra fuochi d'artificio e la sfilata di cani

Eventi

Cattolica

| 13:35 - 22 Aprile 2019

Fuochi d'artificio (foto di repertorio).

Nel lungo programma di eventi per il ponte "lungo" di Pasqua, anche Miramare si prepara ad attendere tanti visitatori con due appuntamenti. Il primo è il "Miramare International Fireworks Festival", da giovedì 25 a domenica 28 aprile: la

Fiera internazionale dei fuochi d'artificio e sapori del mondo street food, che si svolgerà sul lungomare Spadazzi tra le vie Latina e Padova. Quattro giorni di festa con stand, musica e animazione. Clou dell’evento le serate del 25 e 26 aprile caratterizzate da una spettacolare competizione pirotecnica tra Austria e Italia che accenderanno il cielo sulla spiaggia dai bagni dal 143 al 149.

In caso di maltempo lo spettacolo pirotecnico verrà posticipato al 27 e 28 aprile.

Orario: dalle 10.00 alle 24.00, spettacolo pirotecnico tra le 22.15 e le 22.30.

Domenica 28 aprile invece in via Oliveti la pro loco "Miramare da Amare" organizza la 3a edizione del Bau Bau Festival, con sfilata di cani il cui ricavato andrà in beneficenza al rifugio per cani disabili e anziani "Ulmino" di Montescudo Monte Colombo.

Orario: dalle 10.00 alle 18.30 Info: 327 7415174