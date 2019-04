Reunion Rimini, la città invasa da migliaia di appassionati di moto americane

Eventi

Rimini

| 13:32 - 22 Aprile 2019

Sfilata di moto davanti all'Arco d'Augusto durante il Reunion di Rimini.

Da venerdì 3 a domenica 5 maggio torna la Reunion Rimini, uno degli eventi più prestigiosi a livello nazionale ed internazionale per tutti gli amanti dei motori. Tre giorni "a tutto gas", tra piazzale Fellini e Marina Centro, con un programma imperdibile e tantissime novità: demo ride, mostra auto americane, freestyle motocross, bike show. Non mancherà l'intrattenimento con live music, street food, stand espositivi e tanto altro ancora. Un’occasione per divertirsi, conoscere e condividere esperienze sul mondo dei motori nella cornice della bellissima riviera romagnola, espressione autentica del comprensorio Motor Valley.

Orario: dalle ore 10:00 alle 24:00