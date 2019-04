Elezioni, lista sindaco Stefania Sabba: 'Verucchio diventi comune plastic free'

Attualità

Verucchio

| 13:23 - 22 Aprile 2019

La squadra di Impegno Civico per Verucchio.

Nella giornata mondiale della Terra l’impegno per l’ambiente di Impegno Civico per Verucchio: “Miriamo a un comune plastic free in tutte le sue declinazioni: via contenitori e bicchieri da municipio, scuole ed eventi, momenti pubblici di sensibilizzazione e avanti tutta sulla riduzione del rifiuto”. In una nota, i responsabili della lista a sostegno della ricandidatura a sindaco di Stefania Sabba, spiegano: "Non solo oggi, che è la Giornata Mondiale della Terra, ma tutti i giorni è fondamentale l'attenzione ai temi ambientali e ciascuno deve interrogarsi su cosa possiamo fare per migliorare l'ambiente in cui viviamo. Impegno Civico per Verucchio lo fa e lo farà sempre, per questo nel suo programma di mandato dichiara ufficialmente l'intenzione di mettere in essere tutta una serie di azioni mirate".

Le azioni suggerite da Impegno Civico per Verucchio.



A) Trasformare Verucchio in un Comune "plastic free" agevolando la sostituzione dei prodotti monouso in plastica con quelli in carta o compostabili. Ciò partirà dal Comune che per primo sostituirà i bicchieri delle sale riunioni e del Consiglio Comunale e quelli della macchina del caffè oltre alle relative palettine; continuerà implementando tale procedura nei punti di somministrazione cibo durante gli eventi (attraverso il vigente protocollo "èVERgreen" per la realizzazione di eventi ambientalmente sostenibili), e poi via via coinvolgendo tutti gli attori locali.

Proseguire l'impegno dell'attuale amministrazione verso la riduzione dei rifiuti, inserendo ogni anno una nuova azione finalizzata, implementando sul territorio, in collaborazione con il gestore, iniziative finalizzate al recupero, alla riparazione e al riciclo di materiale soprattutto ingombrante (progetto Cambia il Finale).

Favorire con ogni mezzo il miglioramento della raccolta differenziata (azioni sperimentali e riconoscimenti economici ai cittadini più virtuosi) anche per andare verso la più favorevole tariffazione puntuale.

Approfondire la conoscenza delle tematiche ambientali con iniziative pubbliche organizzate insieme alle associazioni ambientaliste presenti sul territorio: wwf (con la quale si vorrà rilanciare il protagonismo della Oasi Ca' Brigida) e Legambiente Valmarecchia.

In ogni azione sarà fondamentale coinvolgere le scuole, istituendo anche il progetto “zaino plastic free”(niente più merendine confezionate nella plastica, bibite con cannucce o packaging) e tutti i cittadini giovani e meno giovani, anche programmando due o più giornate all'aperto "Pulisci Verucchio" per la pulizia dei parchi, giardini e boschi e l'approfondimento delle tematiche ambientali con l'ausilio delle associazioni ambientaliste, di monitoraggio e vigilanza e i carabinieri forestali.