Il concerto del Primo Maggio del Parco Marecchia di Rimini dedicato a Fabrizio De André

Eventi

Rimini

| 13:19 - 22 Aprile 2019

Fabrizio De Andrè.

Una maratona musicale e un evento per tutti con tante band che si alterneranno sul palco. E' il Marecchia Dream Fest, in programma al Parco Marecchia di Rimini. Si parte il pomeriggio del 30 aprile, con dj set Satellite e live set Jackie Rose, ma il clou dell'evento sarà il concertone del primo maggio, dove troverà spazio un omaggio ad un grande della canzone italiana: Fabrizio De Andrè. Si alterneranno Duo Bucolico, Million Dollar Trio, Radio Londra, Marsch, Tributo a De Andrè con Andrea Amati, Miami and the Groovers, Carlo e le Pulci, Lorenzo Bartolini, Luca Cancian, Giacomo Toni. Nel parco sarà allestito un vero villaggio, con stand gastronomici e un’ampia area giochi per bambini. Orario: 30 aprile 18 - 24, 1 maggio: 12 – 22. Ingresso libero.