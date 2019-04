Dal 3 al 5 maggio sul lungomare di Rimini sfilata delle mitiche Volkswagen Maggiolino

Eventi

22 Aprile 2019

Rimini Volkswagen Classic.

Le mitiche Volkswagen Maggiolino, ma non solo, in vetrina a Rimini. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio appuntamento al parco Murri, sul lungomare Di Vittorio (Bagni 90-100) per il Rimini Volkswagen Classic 2019.

Sul Lungomare tornano gli amici del Maggiolino e VW bus per il raduno di Volkswagen Aircooled (le auto raffreddate ad aria) e derivate. Un weekend con la mitica auto VW, esposizione e sfilata delle auto d'epoca, street food made in Romagna e tanta buona musica. La manifestazione è organizzata dal Comitato Turistico Rimini Arena in collaborazione con "IloveBellariva".

Orario: dalle ore 15 di venerdì 3 alle ore 17 di domenica 5 maggio 2019.