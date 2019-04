Migliaia di podisti attesi per la StraRimini, la storica mezza maratona della Riviera

Sport

Rimini

| 13:07 - 22 Aprile 2019

Partenza dell'edizione 2018 della StraRimini.

Nel periodo dei ponti pasquali, a Rimini si terrà anche il tradizionale appuntamento con la mezza maratona della riviera romagnola. Per tutti gli appassionati di podismo, domenica 28 aprile, torna la StraRimini, gara nazionale Uisp di corsa su strada dalla lunga tradizione (35 anni).

La manifestazione, che coinvolge migliaia di podisti, propone una serie di prove non competitive che possono essere interpretate a ogni ritmo e con ogni capacità. in particolare prevede quattro tipologie di percorsi. Abbinata alla mezza maratona agonistica ci sarà una maratonina non agonistica di 10 km e una camminata turistica non competitiva di 5 km. Per i più piccoli ci sarà la mini camminata StraRimini Baby, la podistica ludico motoria di 2 km.

Nel 2018 la StraRimini fu vinta da Giuseppe Del Priore della Dinamo Sport, con il tempo di 1h, 12' e 58'', davanti a Devis Borghini della Miramare Runner e su Giacomo Pensalfini dell'Atletica 75 Cattolica. Prima tra le donne Beatrice Boccalini, del Gruppo sportivo Gabbi, che ha trionfato in 1h, 24’ e 46’.

Orari: mezza maratona competitiva e Km 10 non competitiva alle ore 9.30 da piazza Tre Martiri; percorso Km. 5 – Camminata turistica non competitiva (Ludico Motoria) alle 9.30 da piazza Cavour. Strarimini Baby alle 9.45 da piazza Cavour