Rimini

22 Aprile 2019

Il maxi uovo di cioccolata a 'Le Befane'.

Una Pasquetta all’insegna del divertimento e dello svago ‘goloso’. Le Befane Shopping Centre di Rimini come da tradizione promuove oggi lunedì 22 aprile 2019 in occasione di Pasquetta un pomeriggio di dolcissima festa tutto da gustare. Accompagnati dall’animazione per grandi e piccini alle 17.00 in piazza Zara ci sarà l’apertura del maxi uovo di cioccolato da rompere e gustare assieme.