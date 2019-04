FOTO anche il teatro Galli tra le tappe del Somar Lungo, la biciclettata di pasquetta

Attualità

Rimini

| 12:45 - 22 Aprile 2019

Somar Lungo edizione 2019.

E' stata un successo la tradizionale biciclettata di Pasquetta organizzata da Zeinta di Borg. Lunedì 22 aprile tanti riminesi hanno partecipato al Somar Lungo, rivisitazione di un'antica festa popolare in celebrazione della Madonna delle Grazie. La "carovana" di bici è partita dal caffè delle rose per raggiungere piazza Cavour, ha fatto tappa al teatro Galli per una visita guidata e per ascoltare i canti della tradizione montanara, infine l'arrivo a Covignano, come di tradizione, al convento delle Grazie, per la 'Ligaza', il pranzo portato da casa in grandi fazzoletti a quadrettoni.