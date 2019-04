Lungomare e spiaggia di Rimini presi d'assalto da cittadini e turisti

Attualità

Rimini

| 12:32 - 22 Aprile 2019

Panorama di Rimini (foto Riccardo Gallini - Riviera di Rimini).

Le nuvole di Pasquetta non hanno gettato ombre sul weekend festivo di Rimini caratterizzato come da previsioni da decine di migliaia di presenze turistiche, tra spiaggia e centro storico, tra sport, cultura ed enogastronomia. Un ottimo battesimo per questa “stagione dei ponti” della primavera riminese, quindici giorni tra Pasqua e il 5 maggio che rappresentano una preview della prossima stagione estiva, grazie all’offerta di eventi e di esperienze proposta da pubblico e privato e con il sistema dell’accoglienza e dell’ospitalità già in funzione a pieno regime. Il sole e le temperature gradevoli che hanno contraddistinto gran parte del weekend pasquale hanno consentito di confermare e spingere le positive previsioni della vigilia, che ha visto oltre settecento strutture alberghiere già operative. Un bellissimo colpo d’occhio sulle spiagge e sul lungomare, presi d’assalto da riminesi e turisti, così come nel centro storico, dove musei, Domus e Teatro Galli hanno tenuto le porte aperte ai visitatori curiosi di scoprire le bellezze artistiche e storiche della nostra città.



“Questo lungo periodo di festività e ponti si apre con riscontri ottimi, confermando le migliori aspettative della vigilia – sottolinea il sindaco Andrea Gnassi – ancora una volta Rimini si conferma una delle mete privilegiate dai visitatori che vogliono lasciarsi alle spalle l’inverno e godersi la vasta offerta che l’intero territorio sa offrire, tra cultura, sport, attività per famiglie, enogastronomia ed entroterra. Una proposta eterogenea, che vede la nostra città consolidarsi come luogo attrattivo grazie alle esperienze che sa offrire durante tutto l’anno e che si intreccia con la rigenerazione e la riqualificazione degli spazi capace di valorizzare la nostra identità e la nostra storia. Siamo solo all’inizio: il calendario regala da qui al 5 maggio molteplici opportunità per accogliere i visitatori e anche in questo caso le previsioni in termini di presenze sono ottime”. “Rimini ha risposto presente con 700 alberghi aperti pronti ad accogliere le migliaia di presenze distribuite fino al weekend del 3/5 maggio – sottolinea Antonio Carasso di Promozione Alberghiera – Il colpo d’occhio soprattutto nel giorno di Pasqua sul lungomare era notevole e abbiamo avuto tantissimi feedback positivi dai migliaia di ospiti che hanno approfittato per visitare il centro storico”.



Le presenze sono state trascinate anche dai molteplici appuntamenti ospitati in città, dal meeting Fraternità di CL (5.500 partecipanti) ai tanti eventi sportivi, a partire dal Paganello, il torneo di Frisbee che quest’anno ha fatto registrare numeri record, con 122 squadre iscritte ed oltre 1.500 atleti partecipanti tutto il mondo, ospitati in una ventina di strutture alberghiere. Grandi numeri anche per il Trofeo Internazionale di Calcio Adriatico, il secondo torneo internazionale di calcio giovanile tra i 9 e 18 anni più partecipato al mondo. L'edizione 2019 – andata in scena da venerdì a domenica su 21 campi del territorio di cui 13 riminesi, con finale allo stadio Romeo Neri - ha coinvolto 250 squadre in rappresentanza di 11 nazioni, con 20.000 presenze turistiche nei tre giorni (di cui il 90% nelle strutture alberghiere di Rimini nord e sud).



Una proposta di esperienze e di eventi che prosegue e si arricchisce in concomitanza del ponte del 25 aprile, giorno delle celebrazioni per la Liberazione d’Italia. Da giovedì a domenica a Miramare si potrà assistere all'International Fireworks Festival, quattro giorni di festa con stand, musica e animazione. Clou dell’evento le serate del 25 e 26 aprile caratterizzate da una spettacolare competizione pirotecnica tra Austria e Italia che accenderanno il cielo sulla spiaggia dai bagni dal 143 al 149. Presenze sono annunciate anche grazie al congresso dei Lavoratori di Cl in programma in fiera nei giorni 26 - 28 aprile (8.500 partecipanti). E ancora tanto sport grazie al torneo nazionale di pallacanestro Memorial Papini (da oggi al 25 aprile) giunto alla XIII edizione, con 121 squadre provenienti da tutta Italia per un totale di 1.850 atleti che con il seguito delle famiglie determinerà un volume di presenze di circa 2.300 persone al giorno. In Fiera a Rimini sono inoltre in programma dal 24 al 28 aprile le fasi finali dei campionati Libertas di ginnastica ritmica, con 1.000 atleti e circa 6.000 presenze nei tre giorni di gara.



In occasione di queste giornate di festa proseguono le visite guidate al Teatro Galli da giovedì 25 a domenica 28 aprile. Sabato 27 mattina e domenica 28 mattina le visite saranno gratuite e saranno condotte da ragazzi coinvolti in un progetto di alternanza scuola-lavoro. In scena fino al 28 aprile a Castel Sismondo lo spettacolo itinerante Malatesta, ideato e diretto da Gianluca Reggiani, un’occasione per poter ammirare le gesta del grande Sigismondo Pandolfo Malatesta all'interno del suo castello. E poi ancora, visite guidate in città e ai musei, mostre, senza dimenticare il concerto di Raf e Tozzi il 30 aprile all'Rds Stadium, e poi tanto sport con podistiche come la Strarimini (28 aprile), cicloturistiche come la manifestazione i Quattro Sassi (25 aprile) e lo Show dei Motori alla fiera da giovedì 25 a domenica 28 aprile.