Rimini, squadra di calcio intossicata durante un torneo: tutti in ospedale

Cronaca

Rimini

| 10:33 - 22 Aprile 2019

Pronto soccorso dell'ospedale 'Infermi' di Rimini.

Intossicazione alimentare, questa la causa che ha messo ko un’intera squadra di calcio, finita al pronto soccorso dell’”Infermi” di Rimini La sfortunata trasfert,a che ha decimato le rose degli under 14 e under 15 della Polisportiva Garino di Vinovo, era cominciata giovedì, a Rimini per il Trofeo Adriatico.

Dalla provincia di Torino erano partiti con un pullman con a bordo 38 giocatori, allenatori e alcuni genitori che accompagnavano le squadre. Arrivati a destinazione a Rimini, attorno alle 21, avevano cenato al buffet, ancora allestito per la cena.

Ragazzi e adulti alloggiavano tutti all’Hotel Tyc di Torre Pedrera. I primi malesseri sono insorti il giorno successivo durante la cerimonia di inaugurazione del torneo. Sei o sette ragazzi hanno iniziato a non star bene e avvertire nausee e problemi intestinali e, per il momento, i dirigenti avevano chiesto l’intervento della guardia medica. Ma in serata in albergo la situazione è peggiorata e altri giocatori hanno iniziato ad accusare malesseri. In hotel sono arrivati anche i carabinieri e dell’accaduto è stata allertata anche l’Ausl perché insorge il sospetto che si tratti di un’intossicazione alimentare.

La situazione è preceipitata definitivamente nella notte di sabato quando si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che, con 8 ambulanze, hanno fatto la spola in tre ospedali diversi per trasferire tutti i ragazzi per le cure del caso.