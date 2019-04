Pasqua di sangue, brutto incidente stradale a Rimini: sei feriti tra cui bambini

Cronaca

Rimini

| 21:48 - 21 Aprile 2019

Ambulanze, foto di repertorio.

Paura, nel tardo pomeriggio di domenica 21 aprile, sulla via Emilia all’altezza del calcavia di San Martino in Riparotta a Rimini, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. Nel violento impatto è rimasta ferita una donna di 68 anni dove è stata trasportata all’ospedale 'Bufalini' di Cesena con codice di massima gravità. Lesioni di media entità per un 60enne e un 64enne. Coinvolti, con conseguenze meno gravi, anche tre bambini di 4, 7 e 9 anni. Sul posto sono interventi anche i vigili del fuoco per spostare i veicoli. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.