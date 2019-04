Parcheggio fai da te sul lungomare, sedie sulle strisce blu: monta la rabbia sui social

Attualità

Rimini

| 07:45 - 22 Aprile 2019

La foto con i parcheggi 'occupati' dalle sedie.

Il giorno di Pasqua trovare un parcheggio sul lungomare a Rimini è un'impresa sempre più complicata. C'è chi allora decide di arrangiarsi e di riservarsi il posto collocando sedie, cassette o altri "ostacoli". Sul gruppo Facebook 'Segnalazioni Rimini' ha fatto scalpore lo scatto che immortala quattro posti occupati da due sedie e una bandella. Qualcuno ha ipotizzato che si potesse trattare di un parcheggio riservato per una manifestazione in corso, ma la legge lo consente? È lecito occupare il suolo pubblico con oggetti di vario genere per non aver problemi a parcheggiare? Dal punto di vista amministrativo, un simile comportamento integra una fattispecie vietata dal codice della strada: l'occupazione della sede stradale. L'articolo 20 del codice, infatti, sancisce senza lasciare margini a dubbi una sanzione fino a 674 euro.