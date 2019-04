Scontro auto moto sull'Adriatica, grave giovane centauro

Cronaca

Misano Adriatico

| 19:08 - 21 Aprile 2019

Il luogo dell'incidente.

Grave incidente intorno alle 15.30 sulla SS16 Adriatica in prossimità di via Repubblica a Misano Adriatico. Per cause ancora in fase di accertamento una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista. Si tratta di un giovane 30enne. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario che ha prestato i primi soccorsi al ferito. Valutate le condizioni, il centauro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Sul posto dell'incidente anche la polzia locale per i rilevi del caso.