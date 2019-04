Pasqua con il sole, pasquetta con le nuvole. Ecco le previsioni per questi due giorni di festa

Attualità

Rimini

| 09:18 - 21 Aprile 2019

Tempo in leggero peggioramento nella giornata di Pasquetta.

Se la Pasqua dei romagnoli, e in particolare dei Riminesi, sarà baciata da un caldo sole primaverile alternato a qualche nuvola di passaggio che però intensificherà la sua presenza verso sera, come anche il soffiare del vento, per la giornata di Pasquetta il Centro meteo dell’Emilia Romagna prevede un lieve peggioramento.



Fin dal mattino il cielo apparirà nuvoloso fino a coprirsi, ma le precipitazioni saranno deboli e limitate al crinale degli Appennini romagnoli. Nella seconda parte della giornata l’instabilità aumenterà con piogge in arrivo anche in pianura verso sera. Il brutto tempo è atteso per martedì sera. Le temperature massime saranno in leggera diminuzione fermandosi tra i 15 e i 18 gradi. Mare molto mosso al largo.



Le previsioni del sito Meteo Aeronautica Militare specificano che le precipitazioni sono attese attorno alle 23 di Pasquetta. Il cielo sarà coperto prevalentemente al mattino, con qualche schiarita tra le 11 e le 12 e attorno alle 17.



Le iniziative previste per la giornata di domani, lunedì 22 aprile, non dovrebbero quindi essere guastate, almeno quelle in programma per la prima parte della giornata. Per il pomeriggio e la sera meglio portarsi dietro un ombrello d'emergenza. E buone festività a tutti! (f.v.)