Non sono resti umani quelli ritrovati in Valmarecchia, si indaga su macellaio abusivo

Cronaca

Poggio Torriana

| 07:59 - 21 Aprile 2019

Ritrovamento lungo la strada, foto di repertorio.

Delle viscere animali, ritrovate lungo via Camerano a Poggio Torriana, in Valmarecchia, hanno fatto temere il peggio. In un primo momento si era pensato potessero essere resti umani, il "giallo" è stato risolto dalla dottoressa Sara Vulpini, chiamata d'urgenza dalla procura di Rimini. Sono pur sempre parte essenziale di una dieta carnivora ma trovarli per strada, abbandonati in un sacco, fa decisamente ribrezzo. Alcuni chili di carne animale, probabili resti di macellazione, tra cui interiora, erano stati segnalati venerdi sera da un cittadino del luogo, alquanto spaventato. Ora si indaga sul responsabile.