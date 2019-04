Baseball, San Marino perde anche gara2 a Bologna: 3-1

Sport

Repubblica San Marino

| 01:46 - 21 Aprile 2019

Il lanciatore della squadra di Mario Chiarini.



In gara2, a Bologna, a imporsi è la Fortitudo, che parte subito sul 2-0 e finisce col capitalizzare quel vantaggio tenendolo quasi intatto fino all’ultimo inning. Per San Marino un’altra gara nella quale non batte meno dell’avversario: nella prima partita a Serravalle le valide di Albanese e compagni erano state di più, nel match del “Falchi” pari. Fatto sta che sono arrivate comunque due sconfitte sul filo di lana.

INIZIO PRO BOLOGNA. Sul monte i partenti sono Rivero e Quevedo ed è proprio il pitcher sammarinese a cadere per primo. Ferrini piazza ancora, da leadoff, la valida dell’ex, ma poi è colto rubando e diventa il primo out. Nosti va strike-out e gli eliminati sono due con le basi vuote, ma Leonora tiene vivo l’inning con quattro ball, Marval piazza il singolo e, con uomini agli angoli, un lancio pazzo fa entrare l’1-0 per la Fortitudo. Non solo, perché poi arriva anche il singolo di Vaglio che spinge a casa il 2-0.

GROSSA OCCASIONE SU NOGUERA. Tra 2° e 5° inning, su Rivero, i Titani mettono sempre un uomo in base ma non arrivano mai sul cuscino di seconda. Anche Bologna non fa meglio su un Quevedo rivitalizzato e così si arriva al 6° sul medesimo punteggio e con entrambi i manager che chiamano in causa i rilievi. Arriva sul neoentrato Noguera la grossa occasione per San Marino. Con due out, per Flores e Celli ci sono due basi ball, con Avagnina che riempie le basi andando in prima su lancio pazzo successivo a strike-out. Niente punti però, con la rimbalzante di Imperiali che genera un out in seconda e dunque la terza eliminazione della ripresa.

ULTIMI SQUILLI. All’ottavo Bologna va sul 3-0 con la volata di sacrificio di Rodriguez su Baez (doppio di Nosti su Perez e rubata), mentre al nono entra il primo punto ospite. Merito di Avagnina col doppio e di Albanese col singolo che lo porta a casa (1-3). C’è un out sul tabellone, ma poi arrivano anche le eliminazioni di Di Fabio e Giordani che chiudono ogni discorso. Bologna s’impone 3-1.



Il tabellino

UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA - SAN MARINO BASEBALL 3-1

SAN MARINO: Giordani ec (0/5), Pulzetti ss (0/4), Romero ed (0/4), Flores 2b (0/3), Celli dh (2/3), Avagnina es (1/4), Imperiali (Rondon 0/1) 1b (0/3), Trinci (Albanese 1/2) r (0/2), Di Fabio 3b (3/4).

BOLOGNA: Ferrini 2b (2/4), Nosti ed (2/4), Leonora es (0/2), Marval r (1/4), Vaglio ss (1/2), Rodriguez 1b (0/3), Grimaudo (Russo 0/1) dh (0/3), Agretti (Fuzzi) 3b (0/3), Dobboletta ec (1/3).

SAN MARINO: 000 000 001 = 1 bv 7 e 1

BOLOGNA: 200 000 01X = 3 bv 7 e 1

LANCIATORI: Quevedo (L) rl 5, bvc 6, bb 1, so 2, pgl 2;

Perez (r) rl 2, bvc 1, bb 1, so 3, pgl 1

Baez (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0;

Rivero (W) rl 5, bvc 4, bb 0, so 8, pgl 0

Noguera (r) rl 2, bvc 1, bb 2, so 2, pgl 0

Brolo Gouvea (S) rl 2, bvc 2, bb 0, so 3, pgl 1

NOTE: doppi di Dobboletta, Nosti e Avagnina.