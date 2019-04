Dalla raccolta dei tappi di plastica oltre 1500 euro in beneficenza per la formazione dei cani guida L'iniziativa di Tutto Zoo Santarcangelo, i soldi devoluti all'associazione Puppy Walker e al Comune per un'area di sgambamento per cani

Attualità Santarcangelo di Romagna | 20:12 - 20 Aprile 2019 La consegna degli assegni da parte dello staff di Tutto Zoo. Sabato mattina lo staff di Tutto Zoo ha consegnato il ricavato di un'iniziativa di solidarietà. Dalla raccolta dei tappini di plastica delle bottiglie sono stati ricavati 1583 euro, equamente divisi tra il Comune di Santarcangelo e l'associazione Puppy Walker, per l'allestimento di aree sgambamento cani e per la formazione dei cani guida. I due assegni sono stati consegnati al sindaco Alice Parma e ai volontari dell'associazion. Lo staff di Tutto Zoo ringrazia tutti coloro che hanno contribuito.