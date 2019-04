Elezioni comunali: Cecchetto lancia squadra,festa con Pezzali e Syria

Attualità

Misano Adriatico

| 20:02 - 20 Aprile 2019

Cecchetto con Syria e Max Pezzali.

Una presentazione 'pop'. Claudio Cecchetto - in corsa per la poltrona di sindaco di Misano Adriatico (Rimini) alle prossime elezioni comunali del 26 maggio - svela, nella cittadina romagnola, i nomi dei 16 candidati che lo affiancheranno nella lista civica 'W Misano Viva' e lo fa portando sul palco due amici dello 'star system' - Max Pezzali e Syria - cucendo così il suo passato di manager, talent scout, imprenditore e uomo di spettacolo al possibile futuro di politico e amministratore pubblico. Nella squadra spicca Ivano Bonetti ex centrocampista, tra le altre squadre, di Genoa, Juventus e Bologna. "Claudio - ha raccontato alla presentazione - è una persona straordinaria, una persona che pensa in positivo e in grado di ironizzare su cose importanti quindi significa che sa quello che fa. È una persona cui piace dare prima che ricevere".