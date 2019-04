Calcio giovanile, il Rimini sconfitto dal Sud Tirol saluta il torneo Pecci

Sport

Rimini

| 18:42 - 20 Aprile 2019

La squadra Under 14 del Rimini Calcio allenata da Finotti.

Sconfitta amara per l'Under 14 di mister Massimo Finotti, ieri sera caduta 2-1 con il Sudtirol nella 3ª e ultima giornata della fase a gironi del 38° Torneo “Daniele Pecci” – 10° Memorial “Ferruccio Giovanardi”. Al "Nanni" di Bellaria gli altoatesini hanno chiuso avanti la prima frazione grazie a un gol di Buzi. Nella ripresa il Rimini ha impattato grazie a una rete realizzata da Di Pollina, poi ancora Buzi ha regalato ai bolzanini il gol vittoria e qualificazione. Per staccare il pass per i quarti di finali ai biancorossi sarebbe infatti bastato vincere o pareggiare. In virtù di questo ko i ragazzi di mister Finotti, che nell'arco delle tre gare giocate hanno comunque ben figurato, sono stati costretti a salutare la competizione.