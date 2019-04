Torna SalusErbe, manifestazione dedicata alla natura e al mangiar sano

| 13:34 - 20 Aprile 2019

Sarà dedicata alle mellifere la 32esima edizione di SalusErbe il 24 e 25 aprile. Ancora pochi giorni e a Saludecio prenderà il via la manifestazione dedicata agli amanti della natura, del mangiare e vivere sano. L'evento, negli anni, è diventato un appuntamento tradizionale e al tempo stesso irrinunciabile per tutti coloro che hanno "il cuore verde". Le mellifere, tema di questa edizione di SalusErbe, sono fiori carichi di nettare, dall'Acacia alla Zinnia, che attirano le api con i loro colori vispi, i profumi intensi, l'aspetto invitante. Le api, meravigliosi insetti sentinella che hanno un ruolo imprescindibile nell'equilibrio ambientale, sono antichi alleati dell'umanità e svolgono da tempo immemorabile funzioni utili per la prosperità dell'uomo e delle piante. Questi insetti operosi e fragili, sempre più minacciati dall'inquinamento e dall'uso di pesticidi, impollinano circa il 70% di tutte le piante del mondo. Ma a SalusErbe non ci saranno solo le mellifere e le api. L'occasione è ghiotta per visitare il meraviglioso borgo storico, ricco di arte e cultura situato su di un colle verdissimo, con un programma ampio rivolto ad appassionati del naturale e del vivere all'aria aperta. Incontri, spettacoli, workshop, mostre, fiori e sorprese aggiunti ad un mercatino di primavera coloratissimo rivolto soprattutto al settore del naturale che ci conduce verso curiosità, alimentazione, cosmetica, erboristeria, florovivaismo e giochi per i più piccoli.