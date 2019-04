Villa Mussolini di Riccione ospita la presentazione del libro sulla storia del Giro d'Italia

Eventi

| 13:19 - 20 Aprile 2019

Marco Pantani impegnato in una tappa del Giro d'Italia.

Nel pomeriggio di lunedì 22 aprile Villa Mussolini di Riccione ospita alle 17 la presentazione del libro "110 anni in rosa, storie, imprese e statistiche del Giro d'Italia dalla prima edizione a oggi", con Luca Marianantoni, giornalista de La Gazzetta dello Sport.



La storia del Giro d'Italia è la storia di un rito che dal 1909 appartiene alla nostra cultura. Rievocare le 101 edizioni della corsa rosa svolte in 110 anni significa quindi raccontare un secolo abbondante della nostra vita e della nostra società. Gli ingredienti del suo inesauribile successo sono soprattutto due: i corridori, con il loro grande sforzo atletico, e il pubblico, cornice indispensabile per trasformare l'evento sportivo in qualcosa di memorabile. Luca Marianantoni unisce in questo volume le sue passioni, le statistiche e il ciclismo, confezionando un racconto trascinante che, anno per anno, ci fa rivivere le imprese leggendarie dei campioni più amati, affiancate dai risultati di ogni singola tappa. Un'opera che analizza le 1970 tappe disputate fino al 2018, facendoci conoscere i 64 primi classificati assoluti, le 274 maglie rosa, i 677 vincitori di tappa, i 160 corridori saliti sul podio, i dominatori del Gran Premio della montagna e della Classifica a punti, e le tante curiosità legate a una corsa che, come ci racconta Francesco Moser nella prefazione, "ha una lunga storia ed è un po' di tutti". A seguire, alle 18, La Bella Stagione OFF presenta Kendy Gable & Claudio Donzelli live, un concerto evento-unico per piano, chitarra e voce che unisce la tradizione cantautorale e la musica classica contemporanea.