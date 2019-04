Una mappa dei parcheggi a Riccione da utilizzare durante le festività

Attualità

Riccione

| 12:41 - 20 Aprile 2019

Un' istantanea della mappa con indicati i parcheggi.

In occasione delle festività di Pasqua e i lunghi Ponti in calendario con la previsione del maggiore afflusso di veicoli per l‘arrivo di numerosi turisti attesi, il Comando della Polizia Locale Corpo Intercomunale di Riccione garantirà un costante monitoraggio delle condizioni della circolazione. Per coloro che intendano raggiungere la città di Riccione con la propria automobile, si informa della presenza di tutte le aree di sosta dove lasciare il proprio veicolo attraverso apposite mappe.



In particolare è consigliabile parcheggiare sopra la ferrovia, in aree espressamente indicate, e fare una piccola passeggiata utilizzando i tanti percorsi ciclopedonali immersi nella natura per raggiungere il centro chiuso al traffico per la Primavera del Giro.



Questo il link della mappa interattiva consigliata per raggiungere il centro : bit.ly/Park_LaPrimaveraDelGiro



La mappa dei parcheggi disponibili nella città di Riccione è stata inviata a tutti gli alberghi e attività economiche in modo da renderla disponibile e scaricabile anche agli stessi clienti. Tramite un semplice link, pubblicato anche sui canali social della Polizia Locale, sarà possibile accedere velocemente ad ogni informazione utile.



Si ricorda che, nell’area a mare della ferrovia, è consigliabile utilizzare i parcheggi interrati del Lungomare della Repubblica e di San Martino, zona Terme.



Questa invece è la mappa completa dei parcheggi disponibili a Riccione:

bit.ly/ParkRiccione



Per ogni informazioni si può contattare il numero 0541 649444.