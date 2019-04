Da via Costa a via Rimini, nuovi asfalti a Santarcangelo: lavori al via dal 23 aprile

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:30 - 20 Aprile 2019

Avranno inizio martedì 23 aprile alcuni interventi di manutenzione delle strade comunali, che interesseranno le vie Andrea Costa, Ronchi, Rimini, Forlì e Cesena. I lavori, eseguiti da Hera Spa in accordo con l’Amministrazione comunale, partiranno con la riasfaltatura del tratto di via Andrea Costa fra via San Bartolo e la statale Emilia, compresa via Morigi. Il giorno successivo, mercoledì 24 aprile, toccherà a via Ronchi, dove l’intervento di manutenzione riguarderà i tratti più ammalorati. Venerdì 26 aprile, infine, i lavori si sposteranno nella frazione di San Michele con la riasfaltatura delle vie Rimini, Forlì e Cesena.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, la circolazione subirà alcune modifiche temporanee nella fascia oraria compresa fra le 7,30 e le 18,30, ma l’accesso e il transito dei residenti e dei mezzi di soccorso saranno sempre garantiti.

A questi interventi si aggiunge l’asfaltatura del tratto di via Trasversale Marecchia nel tratto in corrispondenza del cantiere in corso per la realizzazione del percorso protetto fra la Casa dell’acqua e l’incrocio con via Marecchiese. L’intervento, previsto nei primi giorni di maggio, rientra nell’ambito di alcuni lavori di manutenzione delle strade provinciali eseguiti dalla Provincia di Rimini sull’intero territorio.