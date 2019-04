Rimini, fermato a bordo di un’auto per un controllo, latitante finisce in manette

Cronaca

Rimini

| 11:26 - 20 Aprile 2019

Guardia di Finanza al lavoro.

Un’auto sospetta che percorre più volte la stessa via, in zona Ghetto Casale, fatto che ha insospettito i finanzieri di una pattuglia del Nucleo Mobile del Gruppo di Rimini, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Alla vettura è stato intimato l’alt e, poco prima di fermarsi, uno dei due occupanti ha lanciato dal finestrino un telefono cellulare. I due, un italiano e un tunisino, hanno da subito tradito un certo nervosismo. I militari hanno proceduto al recupero del cellulare e all’identificazione dei due: dalla Sala Operativa è stato comunicato che nei confronti del passeggero, cittadino tunisino, era pendente un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Tribunale di Rimini, per spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui sono pertanto scattate le manette.

Le operazioni di pattugliamento continueranno per tutto il periodo delle feste di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio a contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro nero nonché dei traffici illeciti primo fra tutti quello degli stupefacenti. Saranno eseguiti altri controlli antiabusivismo e a tutela dei consumatori, compresi il controllo sulla corretta esposizione dei prezzi del carburante presso le stazioni di servizio presenti lungo le reti viarie principali della provincia. In questa settimana sono stati già eseguiti diversi controlli in materia di lavoro accertando l’impiego di 7 lavoratori in nero comportando per due datori di lavoro oltre alle sanzioni pecuniarie anche il provvedimento di chiusura temporanea dell’attività aziendale.