Santarcangelo, colpo grosso al negozio di ottica: rubati occhiali per 30 mila euro

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 09:21 - 20 Aprile 2019

Il negozio preso di mira dai malviventi.

Un danno stimato di circa 30 mila euro, tra la merce rubata e i danneggiamenti al locale: questa la stima del colpo portato a segno da ignoti nella notte tra giovedì e venerdì nel negozio di ottica che si trova nella galleria della Coop la Fornace a Santarcangelo. Gli ignoti malviventi hanno frantumato la vetrata, probabilmente con un bastone, e, nel giro di pochi minuti, hanno svuotato le vetrine, portando via numerosi occhiali griffati. A dare l’allarme ai carabinieri è stato un cittadino, svegliato dal rumore dei vetri in frantumi che, affacciandosi, ha notato un’auto scura fuggire a tutta velocità. Ora saranno visionate le immagini delle videocamere di sicurezza per cercare di risalire all’identità dei malviventi.