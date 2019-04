Rivazzurra di Rimini, scontro auto-moto: due feriti, uno è grave

Cronaca

Rimini

| 07:28 - 20 Aprile 2019

Elisoccorso e automedica.

Un grave scontro tra un’automobile e una moto si è verificato a Rivazzurra di Rimini nel tardo pomeriggio di venerdì 19 marzo, verso le 18.45. L’incidente è avvenuto lungo via dei Martiri incrocio Flaminia. Sul posto si è reso necessario l’intervento di un'ambulanza e dell’elisoccorso di Ravenna. Un 30enne è rimasto gravemente ferito in seguito al violento impatto ed è stato trasportato all’Ospedale 'Bufalini' di Cesena. Tra i feriti anche un ragazza trasportata all'Infermi di Rimini con un codice di media gravità. Oltre agli agenti della Polizia stradale, per coadiuvare i soccorsi, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco.