Calcio giovanile, al torneo Pecci il Rimini ko contro la corazzata Milan: 4-0

| 20:06 - 19 Aprile 2019

La squadra Under 14 del Rimini Calcio.

Nulla da fare, ieri sera allo stadio "La Valletta" di Igea Marina, per l'Under 14 biancorossa. Nella seconda uscita della 38ª edizione del Torneo “Daniele Pecci” – 10° Memorial “Ferruccio Giovanardi”, i ragazzi di mister Massimo Finotti sono stati sconfitti 4-0 dalla corazzata Milan. Per buona parte dell'incontro, comunque, il Rimini non ha sfigurato provando a ripartire in contropiede e creando anche qualche occasione importante non concretizzatasi.

Grazie però al 4-1 sui giapponesi del Thespakusatsu Gunma, nel match d'esordio, per i biancorossi nulla è compromesso in chiave qualificazione. Questa sera, allo stadio "Enrico Nanni" di Bellaria (fischio d'inizio ore 18), andrà in scena la sfida con il Sudtirol. Al Rimini basterà vincere o pareggiare per staccare il pass per la fase successiva.