| 16:29 - 19 Aprile 2019

Auto parcheggiate sui marciapiedi.

Sono ormai giornaliere le segnalazioni sul caos dell’area di parcheggio dell’Ospedale di Santarcangelo, con auto parcheggiate in maniera selvaggia, con persone un difficoltà a camminare in sicurezza sui marciapiedi. Dove sono i vigili? - scrive un nostro lettore - Invece di multare le auto nei parcheggi blu anche solo per pochi minuti di ritardo dovrebbero controllare di più i parcheggi selvaggi. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.