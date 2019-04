Successo per il Pagaschool, sulla spiaggia di Rimini il torneo scolastico di Ultimate Frisbee

Attualità

Rimini

| 15:51 - 19 Aprile 2019

La squadra vincitrice, le Medie 'Di Duccio' di Miramare.

Grande successo per il torneo scolastico di ultimate frisbee che si è svolto ieri sulla spiaggia che da oggi ospiterà fino al 22 aprile il Paganello (Coppa del Mondo di Beach Ultimate).

A portarsi a casa il trofeo sono state le seguenti squadre:

la squadra della Scuola Media Di Duccio di Miramare che si è classificata al primo posto per la Categoria Medie.

Sempre nella categoria Medie, ma per lo Spirito del Gioco al primo posto si è classificata la squadra delle Scuole Medie Fermi di Rimini.

Per la categoria del Biennio delle Scuole Superiori al primo posto si è classificato il team del Liceo Sportivo Serpieri di Rimini che si è portato a casa anche il primo posto per lo Spirito del Gioco.

Ad una squadra dell’Iti Belluzzi – Da Vinci è andato il primo posto per la categoria triennio delle scuole superiori. Scuola, quest'ultima, che si è meritata con un'altra formazione, anche l’ambito trofeo per lo Spirito del Gioco.

Le squadre in campo erano 21: 9 per la categoria delle Scuole Medie. 5 per il Biennio e 7 per il Trienno delle Scuole Superiori.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato Matteo Mambelli, presidente della Libera Società del Frisbee - Tra i nostri obiettivi c’è proprio quello di raggiungere ancora più scuole per far conoscere l’ultimate agli studenti. E siamo sulla buona strada, per questo torneo abbiamo coinvolto oltre 160 studenti. Insomma è stato un successo”.