Alcol ai minori, sanzionato gestore. Nei controlli per Pasqua ritirate cinque patenti in Valmarecchia

19 Aprile 2019

Controlli dei carabinieri.

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria dal tramonto di giovedì, all’alba di venerdì, in vista delle festività pasquali, che vedono un significativo incremento della circolazione delle persone e dei veicoli, hanno svolto un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, ribattezzato “Easter egg” con l’impiego massiccio di militari del Nucleo Radiomobile e delle 5 Stazioni dipendenti della Compagnia per assicurare la tranquillità e la sicurezza in Valmarecchia.

“In particolare - sottolinea il Capitano Silvia Guerrini che ha diretto il servizio - data la chiusura delle scuole è stata incrementata la vigilanza dell’Arma sui locali notturni frequentati, anche ieri sera, come prevedibile, da molti giovanissimi, per scongiurare l’abuso di sostanze alcoliche e loro spregiudicata somministrazione a minori”. I controlli sono avvenuti sia all’esterno dei locali, e nelle vie limitrofe, sia all’interno con verifiche in ben 11 esercizi aperti al pubblico. “In un caso – racconta l’Ufficiale - un minore è stato visto uscire dai militari da un locale barcollando ed il gestore è stato sanzionato per la somministrazione di uno ‘shortino’ al ragazzo, poi riaffidato ai genitori che non finivano di ringraziare per la nostra attenzione e vigilanza”.

E’ stata potenziata l’attività di controllo delle più importanti arterie stradali e lungo gli itinerari di interesse turistico, impiegando anche l’etilometro ed i precursori in dotazione, per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti e per verificare il rispetto delle regole “anche per la sicurezza dei bambini che viaggiano - spiega il Capitano – essi, infatti, devono utilizzare appositi seggiolini muniti di cinture in base alla loro età e altezza e sotto questo profilo devo dire che abbiamo registrato un incremento della sensibilità degli adulti, non abbiamo infatti accertato infrazioni nonostante la normativa sia cambiata da poco in senso, giustamente, più restrittivo”.

Nel complesso i militari dell’Arma hanno denunciato, all’Autorità Giudiziaria, 3 persone (un 60enne, un 23enne ed un 22enne tutti residenti nell’Alta Valmarecchia) poiché trovati alla guida con un tasso alcolemico, per tutti, superiore a 1,5 mg/l. Sono stati segnalati alla Prefettura di Rimini, 2 giovani, un 26enne ed un 20enne, già recidivi, quali assuntori di stupefacente, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, detenuta per uso personale, con il sequestro complessivo di circa 6 grammi di sostanza stupefacente. Sono state, infine, effettuate le consuete verifiche relative al rispetto delle prescrizioni da parte delle persone sottoposti a misure cautelari e preventive e relative prescrizioni. “I servizi ‘Easter egg’ verranno reiterati – assicura l’Ufficiale – per l’appunto, per tutto il periodo pasquale e già in occasione della via crucis in coordinamento e raccordo con le altre Compagnie limitrofe di Rimini e Riccione”.