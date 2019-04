Coriano: "occhi" videosorvegliano le zone più delicate per la sicurezza dei cittadini

Attualità

Coriano

| 12:58 - 19 Aprile 2019

Telecamera di videosorveglianza.

A seguito del nulla osta pervenuto in data 13 febbraio, relativo al progetto depositato presso la Prefettura di Rimini risulta attivo e funzionante il sistema di videosorveglianza che l’amministrazione ha fatto installare in vari punti sensibili del capoluogo.

L’investimento che ammonta a circa €40.000,00 ha goduto di un finanziamento regionale di €28'543,00 integrato dalla quota a carico del bilancio comunale.

Questo modello integrato di video sorveglianza oggi già a disposizione delle forze di polizia locale e carabinieri, garantirà un miglior controllo del territorio e fornirà la possibilità alle forze dell’ordine di intervenire a seguito di episodi legati alla sicurezza urbana, alla microcriminalità, agli atti vandalici ed al controllo di spaccio di sostanze stupefacenti e all’abbandono dei rifiuti.

Ad integrare questo progetto ci sarà inoltre un sistema di controllo basato sull’utilizzo di alcune foto trappole da poco in dotazione alle forze di polizia locale che permetteranno di monitorare le zone maggiormente segnalate sia nel forese che nelle frazioni.

Un ringraziamento oltre che alle forze dell’ordine, va sicuramente fatto anche alle G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) con le quali è stata stipulata una convenzione, per la valida attività di controllo e monitoraggio del nostro territorio comunale. Nella foto Gianluca Ugolini Vicesindaco assessore alla Sicurezza.