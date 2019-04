Aperta la rampa pedonale che dalla circonvallazione occidentale sale nell’arena del giardino del castello

Attualità

Rimini

| 12:50 - 19 Aprile 2019

Nuova rampa che sale nell’arena del giardino del castello.

Dopo il collaudo, avvenuto nei giorni scorsi, è stata aperta la rampa pedonale che collega la via Circonvallazione Occidentale con l’arena del nuovo giardino del castello. Un accesso che porta dentro le mura della città in una nuova area verde, riqualificata, dov’è stato riportato alla luce anche una parte del muro di controscarpa del fossato. Si tratta di un intervento fondamentale sia per garantire la continuità dei percorsi di accesso alla città, che per rinnovare il collegamento della città con il parcheggio Italo Flori. Completato anche l’intervento al chiosco bar per il quale a breve sarà pubblicato il bando per la concessione ai privati. L’area, che è videosorvegliata mediante due videocamere poste sul tetto del chiosco, sarà dotata di un’illuminazione scenografica in continuità con quella realizzato nella corte a mare.