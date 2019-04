Consiglio comunale di Rimini, sì al trasferimento temporaneo della Questura

Attualità

Rimini

| 12:19 - 19 Aprile 2019

Il consiglio comunale di Rimini ha approvato - con 21 favorevoli, 4 astenuti - l'autorizzazione in deroga per le opere di ristrutturazione e il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di piazzale Bornaccini da destinare temporaneamente alla nuova Questura di Rimini. Con questo passaggio procedurale, spiega il Comune, si dà sostanza a una delle indicazioni presenti nel Patto sulla Sicurezza, sottoscritto nel dicembre 2017 da Prefettura, Comuni e Provincia di Rimini alla presenza del Ministro dell'Interno, in ordine all'individuazione di una soluzione provvisoria per la sede della Polizia di Stato, nell'attesa che - come prevede il Patto - venga ripristinato in tempi rapidi il percorso amministrativo statale per la realizzazione della nuova Cittadella permanente della Sicurezza, in via Ugo Bassi, che ospiterà Questura, gli organici della Polizia Stradale e della Guardia della Finanza.