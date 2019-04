Bellaria, tutto pronto per la 19esima edizione di Young Volley on the beach Dal 23 al 25 aprile il torneo di beach volley più grande d'Europa

Sport Bellaria Igea Marina | 12:14 - 19 Aprile 2019 Young volley 2018. La 19° edizione dello Young Volley on the beach è alle porte: dopo Pasqua e Pasquetta, dal 23 al 25 Aprile Kiklos e la città di Bellaria Igea Marina sono pronti ad accogliere il torneo di beach volley giovanile più grande d’Europa. La manifestazione regina del marchio Kiklos Young, patrocinata dal Comune di Bellaria Igea Marina, si preannuncia un successo. Le vacanze pasquali non hanno rallentato l’energia di piccoli e grandi pallavolisti: sono in arrivo 9.000 partecipanti, di cui 5.500 atleti dagli otto ai diciannove anni e 3.500 accompagnatori (allenatori, dirigenti e famiglie al seguito). All’appello 15 nuove società, per un totale di 200 club iscritti. Sono 1.300 le squadre iscritte che si sfideranno in oltre 190 campi disposti lungo la spiaggia di Igea Marina, ben 15 gli stabilimenti balneari coinvolti. Non solo squadre giovanili, ma anche oltre 350 squadre accompagnatori tra beach volley 6x6, biliardino e bocce. L’Italia del Volley occuperà circa 70 hotel cittadini coinvolti dalla Cooperativa Turismhotels. Tantissimi i partecipanti emiliani (3.000 iscritti solo da Reggio Emilia, Modena e Parma) e quelli lombardi (1.500 iscritti tra Bergamo, Lecco e Como). Val D’Aosta, Trentino Alto Adige, Toscana e Lazio sempre presenti. Continua il connubio con grandi aziende nel mondo dello sport. Cisalfa Sport, azienda punto di riferimento in Italia per l’abbigliamento e l’equipaggiamento sportivo, in qualità di main sponsor dell’evento e di tutto il palinsesto Kiklos Young, si conferma elemento di grande prestigio: sarà presente su tutti i campi e su tutte le t-shirt donate ai partecipanti. Partner tecnico ufficiale dell’evento si conferma Wilson, azienda produttrice di articoli sportivi: ogni partita verrà giocata con palloni Wilson e nell’ambito delle attività ludiche dedicate ai più piccoli sarà organizzato anche un gioco speciale Wilson Game! Spazio alla solidarietà con AIL Young Volley 100vs100: non mancherà l’appuntamento ludico e solidale della partita record abbinata alla raccolta fondi a favore di RiminiAIL, appuntamento giovedì mattina alle ore 11.30 davanti al palco centrale. Tre giorni di sport, fair play ed entusiasmo: questi i grandi valori dell’evento. Una grandissima festa per atleti, società e famiglie. Chi passerà da Bellaria Igea Marina nei prossimi rimarrà a bocca aperta.