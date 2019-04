Bellaria: a fuoco nella notte un ex laboratorio artigianale ora adibito a magazzino

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:30 - 19 Aprile 2019

Mezzo dei Vigili del Fuoco nella notte. Immagine di repertorio.

Tetto di un magazzino in fiamme nella notte tra giovedì e venerdì a Bellaria. E' successo in via San Matteo 20. Ad andare a fuoco il tetto ventilato in legno di un ex laboratorio artigianale ora adibito a magazzino. La struttura è di circa 80 mq più un soppalco di 30 mq. Probabilmente l'incendio è partito dalla canna fumaria di una stufa a pellet che si trova all'interno. I pompieri sono intervenuti poco prima di mezzanotte con tre autobotti e nove vigili del fuoco. L'intervento è finito poco prima delle 4 del mattino. Ingenti i danni. Nelle vicinanze si trova una abitazione che non è stata interessata dalle fiamme.