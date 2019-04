Attualità

Rimini

| 10:55 - 19 Aprile 2019

Carcassa scooter abbandonato.

Scarabeo abbandonato vicino al fiume a Rimini nei pressi della pista ciclabile in via Islanda. La segnalazione arriva da un nostro lettore. Il mezzo è danneggiato ed è stato abbandonato presumibilmente dopo essere stato rubato. Per le vostre segnalazioni scrivete al numero Whatsapp: 347 8809485