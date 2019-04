BVolley Romagna: U16 conquista il quarto posto, U14 aspetta le Final Four di domenica 12 Maggio

Sport

Rimini

| 19:48 - 18 Aprile 2019

Le ragazze del BVolley.

Si è concluso con la Final Four di domenica scorsa il percorso nel Campionato U16 per il BVolley Romagna. Nell’ Ex Palatenda di Forlimpoli le ragazze di Coach Zanchi (assente per impegni con la Omag San Giovanni Marignano e sostituito in panchina dal secondo Yuri Lazzarini e dal Coordinatore Tecnico Marco Balducci ) non hanno vissuto una giornata esaltante ed alla fine si sono dovute accontentare del quarto posto.

Certamente ad inizio stagione l'obiettivo di piazzarsi tra le prime quattro sarebbe stato sottoscritto con piacere ma è anche vero che “l’appetito vien mangiando“ e l’Under 16 BVolley Romagna, dopo aver stentato nella prima fase, aveva fatto una bellissima Pool A, qualificandosi seconda, ma a pari punti con la Flamigni Panettone FC prima in classifica.

Ed ecco allora presentarsi l'occasione di ben figurare nella Final Four e magari garantirsi un’ulteriore soddisfazione con un piazzamento di prestigio. I sogni svaniscono però subito in una semifinale estremamente combattuta contro il Volley Club Cesena Riv; Le dimensioni contenute del campo, con spazio limitato per il servizio, condizionano la gara su entrambe i fronti. Il BVolley non riesce ad essere incisivo in battuta, al contrario delle avversarie che invece sfoderano turni di servizio particolarmente efficaci ed alla fine Cesena la spunta 3 a 1 (24-26/ 25-12/ 25-21/ 25-12). Smaltita la delusione per la sconfitta e per l’occasione perduta, nella finalina di consolazione contro una Flamigni, anch’essa delusa dalla sconfitta con il Cattolica, dopo aver concluso al primo posto la Pool A senza sconfitte, le ragazze del BVolley U16 partono malissimo e perdono nettamente 25 a 9 il primo set, si riprendono nel secondo con un tirato 25 a 23 e perdono definitivamente al tie-break decisivo 16 a 14.

La giornata dimostra ancora una volta come le Final Four a partita secca possa sempre riservare grandi sorprese e può succedere che una squadra come il Cattolica, qualificatasi alle Final four all’ultimo momento, trovi il gioco e le motivazioni giuste per raggiungere un grande risultato; quindi grande onore al Cattolica Volley, Campione Territoriale U16 FIPAV Romagna Uno.

"L'obiettivo di inizio stagione era entrare in Final Four per fare vivere alle ragazze un'esperienza da protagoniste con un titolo in palio. Grazie al lavoro di Ale e Yuri siamo riusciti ad arrivare fin qui ed abbiamo cercato di toglierci qualche altra soddisfazione, purtroppo altri sono stati più bravi di noi. Un plauso quindi ai vincitori ma anche alle nostre ragazze che sono incappate in una giornata non proprio positiva ma che nonostante tutto sono riuscite a lottare fino alla fine. Non va poi dimenticato che nella Pool A avevamo raccolto tanti punti quanti la prima classificata." il commento del Coordinatore Tecnico Balducci.



POOL A - UNDER 14 FEMMINILE TERRITORIALE: già qualificata per la Final Four di Domenica 12 maggio a Cesena il BVolley U14 di Coach Cardone e Baldacci continua il suo percorso in Pool A con una battuta di arresto assolutamente inaspettata in quel di Morciano contro il Sangrem Volley. Qui le ragazze del BVolley, forse un po’ distratte da altri tornei e non del tutto concentrate, lasciano l’intera posta perdendo 3-0 (25-10/ 25-15/ 25-22). Pronto riscatto e ritorno alla vittoria contro il Garden Volley, 3-0 (25-16/ 25-7/ 25-8) il risultato; Coach Cardone può far ruotare tutte le ragazze senza subire alcun contraccolpo in vista di incontri più complicati che aspettano le apine nei prossimo futuro. Le ultime 2 partite in programma dopo le Feste Pasquali serviranno solo per definire la griglia definitiva della Final Four.



UNDER 14 FEMMINILE ECCELLENZA TERRITORIALE: dopo la vittoria contro la Mazzanti Srl Voghiera FE inizia il girone di ritorno per le “ragazzine terribili” di Coach Cardone e Baldacci. Le prime 2 partite sono difficilissime e il risultato non è mai in discussione; sconfitta in casa per 3-0 (25-17/ 25-15/ 25-20) contro la Teodora RA, squadra di ottimo livello che già nel match di andata aveva lasciato poche chanche alle nostre ragazze; altra sconfitta nella trasferta a Casalecchio contro la Foca Masi Bo, sempre 3-0 (25-13/ 25-13/ 25-14). Si chiude con l’ultima partita del campionato di Eccellenza della fase regionale, la trasferta a Ferrara contro la Mazzanti Srl Voghiera FE, partita alla portata delle bellariesi che serve solamente a decidere il 3° ed il 4° posto della classifica del girone D. Il Bvolley ha vinto il match di andata e serve un solo punto per mantenere il 3° posto. Va in scena una partita equilibrata ed avvincente con il Bvolley che domina i primi due set ma poi purtroppo, come già accaduto più volte in questa stagione, un netto calo di concentrazione riapre i giochi; Il terzo posto in classifica è ormai blindato ed il Bvolley si adagia sugli allori. Alla fine le ragazze ferraresi, più coraggiose e più motivate, si aggiudicano il tie-break e la partita con il risultato di 3-2 (19-25/16-25/25-20/ 25-23/ 15-12).

Adesso bocce ferme con tutti i campionati di ogni ordine grado congelati in attesa di godersi pienamente la sosta pasquale; alla ripresa per le formazioni BVolley andranno in scena le ultime partite della Pool A con tutta l’attenzione rivolta alla Final Four Under 14 in programma il 12 maggio a Cesena.