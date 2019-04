Calcio D, la Savignanese soccombe sul campo del Matelica: 4-2

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:26 - 18 Aprile 2019

La Savignanese è stata sconfitta sul campo del Matelica.

Contro la seconda forza del torneo alla Savignanese, caparbia ed intensa, non basta recuperare il 2-0: il Matelica vince 4-2. Un primo tempo in salita per la squadra di Farneti che dopo appena due minuti subisce gol da Florian. I gialloblu non si scoraggiano, ma anzi attaccano con costanza e vanno vicini al pari con Manuzzi Francesco e Noschese. Al 29' però i marchigiani raddoppiano. Dall'Ara ferma Melandri, ma fuori area. Per l'arbitro è rigore e Florian non sbaglia. Savignanese che carica a testa bassa, questa volta è Riccardo Manuzzi a cercare il colpo: Avella è provvidenziale. Al 43' Scarponi segna il 2-1. La ripresa inizia con ritardo per un infortunio ad un collaboratore dell'arbitro. Gli ospiti partono bene e pareggiano con Manuzzi su rigore. La reazione dei locali non si fa attendere e Margarita al 50' segna il nuovo vantaggio per il Matelica. Florian è scatenato e trova ancora la via della rete. La squadra di Tiozzo gestisce le operazioni fino al termine.

Il tabellino

Matelica: Avella, Visconti, Riccio, De Santis, Lo Sicco (80' Favo), Cuccato (81' Demoleon), Angelilli (75' Mancini), Pignat, Florian (62' Bugaro), Margarita (61' Dorato), Melandri A disp: Luglio, Demoleon, Mancini, Arapi, Favo, De Marco, Bugaro, Benedetti, Dorato All Tiozzo

Savignanese: Dall'Ara, Battistini, Gregorio, Brighi, Noschese, Scarponi (60' Peluso), Vandi (60' Brigliadori), Manuzzi F, Manuzzi R (80' Albini), Ballardini, Turci A disp: Moscatelli, Guidi, Succi, Tamagnini, Peluso, Giunchetti, Brigliadori, Albini All Farneti

Marcatori: 2' e 29' Florian, 43' Scarponi, 48' Manuzzi F (rig), 50' Margarita, 57' Florian.

Ammoniti: Angelilli, Ballardini, Dall'Ara