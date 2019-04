Bellaria Igea Marina istituisce la Giornata del Cittadino: il giovedì uffici comunali aperti a orario continuato

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 18:16 - 18 Aprile 2019

Municipio di Bellaria.

Da lunedì 15 aprile è entrato in vigore il nuovo orario di apertura degli uffici comunali di Bellaria Igea Marina con l’istituzione della “Giornata del Cittadino”, grazie alla quale gli utenti troveranno gli uffici di piazza del Popolo aperti tutti i giovedì dalle 10 alle 17 con in orario continuato. Un modo per aumentare la libertà di scelta del cittadino, che durante la pausa pranzo ora potrà chiedere certificati o carta d’identità, recarsi agli uffici dedicati ai tributi o rivolgersi agli uffici tecnici. La giornata mira inoltre a rendere più efficiente la collaborazione con altri enti e istituti pubblici come Regione, Prefettura, Questura e Forze dell’ordine.



Nelle altre giornate (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì) la fascia oraria di apertura al pubblico sarà dalle 10 alle 13 per tutti gli uffici, con chiusura nella giornata di sabato, quando saranno comunque garantiti i servizi fondamentali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico come il rilascio dei documenti di identità, le attività di protocollo e l’erogazione di informazioni sugli altri servizi dell’ente per tutta la mattinata, dalle 8 alle 13.30.