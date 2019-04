Calcio D, il Santarcangelo cade nel derby del Morgagni contro il Forlì: 3-1. E' penultimo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:14 - 18 Aprile 2019

Le due squadre a centrocampo prima dell'avvio del match.



Il Santarcangelo cade al Morgagni per 3-1 dopo essere andato in vantaggio e scivola al penultimo posto della classifica a due turni dalla fine (ma l'Isernia è ad un punto), posizione che significherebbe retrocessione diretta. Per i Galletti è la terza vittoria di fila. Al 7' vantaggio dei gialloblu: De Cerchio serve di testa Peroni, che in area e viene atterrato da Mordenti in uscita. L’arbitro fischia il calcio di rigore: bomber Falomi dal dischetto spiazza poi l’estremo difensore forlivese. Al 15' sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con De Cerchio dai 25 metri dopo una palla persa di Brunetti (alto sulla traversa). Ci provano Marzocchi e Graziani in acrobazia. Al 35' il Santarcangelo sfiora il raddoppio: De Cerchio di testa colpisce il palo interno, con la palla che successivamente carambola sul portiere Mordenti ormai spiazzato: la difesa spazza. Al 44' pareggio del Forlì. Calcio d’angolo dalla destra di Ambrosini, Vesi salta più in alto di tutto e infila alla sinistra del portiere Ragone.

Nella ripresa all'11' raddoppio del Forlì: Nigretti scambia con Baldinini sulla destra, cross su cui si fionda Graziani di testa in maniera vicente. Il Santarcangelo reagisce ma non riesce a trovare la via del gol e alla mezzora arriva il tris biancorosso con Urso dopo un batti e ribatti. Poi il Santarcangelo resta in dieci per l'espulsione (doppio giallo) di Peroni.

Il tabellino

FORLI’ – SANTARCANGELO 3 – 1

FORLI’ (3-5-2): Mordenti; Vesi, Brunetti, Possenti; Nigretti, Baldinini, Cascione, Cortesi (19’st Urso), Marzocchi (48’st Gimelli); Graziani (22’st Di Benedetto), Ambrosini (41’st Del Sante). A disp. Semprini, Prati, Albonetti, Zabre, Bungaja.

All. Campedelli.

SANTARCANGELO (5-2-1-2): Ragone; Corvino (33’st Bernardi), Bondioli, Gabrielli, Guglielmi (17’st Guidi), Fabbri (46’st Pescatore); Moroni, Dhamo (35’st Fuchi); De Cerchio; Peroni, Falomi. A disp. Battistini, Miori, Pigozzi, Cingolani, Nasini.

All. Galloppa.

Arbitro: Frascaro di Firenze (Penasso di Albenga, Sonetti di Genova)

Marcatori: 7’pt Falomi (S) su rigore, 44’pt Vesi (F), 11’st Graziani (F), 31’st Urso (F).

Note: Ammoniti: Mordenti, Marzocchi (F), Dhamo (S). Espulso: Peroni (S) per doppia ammonizione. Recupero: 0’pt, 4’st