Strada Santagatese 'dimenticata' dalla Regione: 'servono finanziamenti per interventi urgenti'

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 16:12 - 18 Aprile 2019

Strada Provinciale 8 Santagatese.

“In fase di assestamento di bilancio, a luglio, chiederemo alla Regione Emilia Romagna di stanziare risorse sufficienti per potenziare, in termini di tracciato e viabilità, la SP8 Santagatese.” Lo spiega il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli che ricorda come “lo scorso anno, nel definire i contorni del bilancio di previsione, la Regione si fosse impegnata, economicamente, per garantire l’erogazione di risorse necessarie per assicurare una corretta e sicura transitabilità della strada". Il finanziamento però non è stato erogato complice anche, attacca il consigliere del carroccio, "l'inefficienza progettuale della Provincia di Rimini". La SP8 Santagatese, come la SP28 Sarsinate, è un tracciato stradale ad alta transitabilità, soprattutto per lo sviluppo del polo industriale di Sant'Agata Feltria; servono quindi interventi per il rifacimento dell'asfalto e per l'allargamento della strada. Il consigliere Pompignoli fa appello "all’Assessore regionale Donini affinché valuti seriamente, magari dopo un sopralluogo, l’urgenza di garantire una copertura economica sufficiente per il potenziamento della SP8 Santagatese".