Rimini, pedone investito in via Marzabotto davanti all'anagrafe Il 66enne è stato trasportato all'ospedale 'Bufalini' di Cesena in elisoccorso

Cronaca Rimini | 15:47 - 18 Aprile 2019 Elisoccorso e un'ambulanza (foto di repertorio). Un 66enne è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato investito da un'automobile in via Marzabotto, davanti all'anagrafe. I fatti sono avvenuti alle 12.30 circa di giovedì 18 aprile: il 66enne è stato sbalzato con violenza sull'asfalto e il personale del 118 ha disposto il suo ricovero in codice di massima gravità, con l'eliambulanza. Una pattuglia della Polizia Municipale ha provveduto ai rilievi di legge.