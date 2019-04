La Pasqua apre le porte ad una miriade di eventi: sport, musica, food, cultura. Ecco cosa fare

Eventi

Molecole Show che si terrà a Riccione.

Questo è il week-end pasquale, quello che, per antonomasia, è l’”aperitivo” della stagione estiva: Tanti sono gli appuntamenti all’aperto, le scampagnate, la musica, il buon cibo e soprattutto tanta allegria. Ecco qualche idea per come passare al meglio la vostra Pasqua.





PASQUA E PASQUETTA





Sabato 20 nasi all’insù a Riccione, in piazzale Roma tra sogni e fantasia prenderà vita “Molecole show”, suggestiva performance di danza aerea con trecento sfere che, gonfiate con l’elio, s’innalzeranno in cielo. Si parte alle 17,30 per poi replicare lo spettacolo alle 18,30 e alle 21, momento in cui una danzatrice acrobata volerà con il grappolo dei palloni illuminati.





Nel pomeriggio del giorno di Pasqua (ore 17) la storica villa riccionese, Villa Franceschi, sarà la sede dell’inaugurazione di un’altra mostra, La danza della vita, a cura di SCultura Associazione Artistica Culturale Riccione, con la partecipazione del Corpo bandistico di Mondaino e performance coreografica di Ginnastica Riccione.

In serata, alle 21,30, il lungomare (tra piazzale Roma e il portocanale) sarà il palcoscenico del grande spettacolo di fuochi d’artificio e musica. Quattro postazioni di fuochi, oltre mille diversi effetti sincronizzati coordinati da un’unica regia che dirige 40 centraline posizionate sugli artifici: questi sono i numeri dello show di fuochi e musica per augurare Buona Pasqua ai riccionesi e a tutti gli ospiti della città.





Nel giorno di Pasquetta a Villa Mussolini, sempre a Riccione, due speciali appuntamenti: alle 17 la presentazione del libro 110 anni in rosa, storie, imprese e statistiche del Giro d'Italia dalla prima edizione a oggi , con Luca Marianantoni, giornalista de La Gazzetta dello Sport.

A seguire, alle 18, La Bella Stagione OFF presenta Kendy Gable & Claudio Donzelli live, un concerto evento-unico per piano, chitarra e voce che unisce la tradizione cantautorale e la musica classica contemporanea.





A Rimini la pasquetta è Somar Lungo, la tradizionale scampagnata del Lunedì di Pasqua al Santuario delle Grazie di Covignano, è dedicato a un tema caro alla città e alle sue tradizioni e caratterizzata da una sfilata di carrozze e biciclette. L’evento che risale al Settecento è stato recuperato negli ultimi anni e ora è arrivato alla tredicesima edizione.





ENOGASTRONOMIA





Torna dal 19 al 22 aprile in piazzale Fellini a Rimini Streeat Food Truck Festival, il primo festival itinerante in Italia che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all'interno di un week-end ricco di Food Truck, Birre Artigianali, Musica e convivialità. Dal 2014, con la 1ª edizione a Milano alla Fabbrica del Vapore, Streeat Food Truck Festival ha raggiunto ad oggi oltre 20 città promuovendo la cultura del cibo di qualità su ruote in un week-end alternativo a base di eccellenze regionali servite dai migliori Food Truck d’Italia accompagnate da tantissime Birre Artigianali, Musica selezionata, spazi verdi e accoglienti, il tutto a ingresso libero.





Lunedì 22 aprile torna la “Festa del Garagolo e pesce fritto” a Santa Maria del Piano, con tante novità: al tradizionale Motoincontro si aggiungono la “Garagolo Trail” e il Dj Set serale. I volontari della Pro Loco Montescudo al lavoro da settimane: già “conciati” 360 kg di garagoli e preparati quasi 2 quintali di pesce fritto. QUI tutte le info.





MUSICA E TEATRO





All’alba della nuova stagione estiva l’Associazione Riccione Alba si rimette all’opera, con l’entusiasta intenzione di riportare, come lo scorso anno, vita e divertimento in un’area di Riccione che ha rispolverato i fasti di un tempo, incominciando dalle feste Pasquali che si allungheranno sino al 1° Maggio. Sabato 20 Aprile dalle ore 21.00 "Fosfena" Live Band , gruppo POP di Rimini e dintorni che propone Cover attuali di grandi artisti. QUI tutti gli altri appuntamenti.





La cantautrice riminese Chiara Raggi torna sul palco a presentare, in anteprima internazionale, il suo nuovo progetto discografico in lingua Esperanto dal titolo Blua Horizonto, sabato 20 aprile alle 21.30 al Teatro Edimar di Viserba di Rimini (via Pietro Mascagni, 7). Il concerto è inserito nell'ambito dell'Internacia Junulara Festivalo 2019 (Festival internazionale dei Giovani Esperantisti) ed è in collaborazione con la Pro Loco di Viserbella. QUI tutte le info.





La Bella Stagione 18/19 dello Spazio Tondelli di Riccione si conclude con lo spettacolo Si nota all’imbrunire che vedrà in scena il grande attore Silvio Orlando. “Questo spettacolo” racconta l’autrice-regista Lucia Calamaro “trova le sue radici in una piaga, una maledizione, una patologia specifica del nostro tempo…la socio-psicologia le ha dato un nome: solitudine sociale.





La musica la farà da protagonista a Bellaria con il concerto di Irama il giorno di Pasqua: dopo aver partecipato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo con “La Ragazza Dal Cuore Di Latta”, che racconta una storia di violenza e di rinascita, l’artista uscito da Amici di Maria De Filippi continua il suo tour e sarà in piazza Matteotti domenica dalle 21.





E il giorno prima, sabato 20 aprile, i protagonisti della piazza bellariese saranno i Ricchi e Poveri dalle 21.30, con un concerto gratuito al pubblico.





SPORT





Da lunedì fino al 28 aprile a Riccione si tiene la Beach Line Festival. La nuova edizione di beach volley sarà record per numero di iscritti con 1800 partecipanti provenienti prevalentemente da Germania e Austria. Attese circa 11.000 presenze. Organizzazione Promohotels.





Come da tradizione, nella settimana di Pasqua, la spiaggia di Marina Centro si trasforma nel villaggio del “Paganello”, che dal mattino fino alla sera offre a tutti la sua ricetta di sport, agonismo, divertimento, spettacolo, con atleti provenienti da tutto il mondo. Apertura il 19 aprile con il Welcome Party. QUI tutte le info.





SOLIDARIETA’





Una giornata speciale per un pranzo più buono del solito. Domenica 19 maggio il ristorante Rossopomodoro di Marina Centro organizza "A Pranzo con Emergency", un'occasione speciale per gustare i piaceri della tavola e, grazie al ricco menù, contribuire al sostegno del gruppo Emergency di Rimini e San Marino. Emergency offre assistenza medico-chirurgica gratuita alle vittime civili delle guerre e della povertà. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Si svolgerà i prossimi 24 e 25 Aprile a Cattolica il festival “Musica Libera”, realizzato in collaborazione con gli organizzatori di Ralf in Bikini, commercianti e amministrazione comunale. Il 24 a partire dalle 17,00 la musica animerà strade e locali della Regina. Oltre 30 i locali che proporranno performances live o dj set, grazie alle quali Cattolica si trasformerà in un grande “parco della musica”. Il 25 aprile, invece, sarà il giorno dell'evento Ralf in Bikini, una no-stop musicale di 12 ore che farà ballare da mezzogiorno a mezzanotte. Nella stessa giornata il centro cittadino ospiterà “Bacco, tabacco e Venere”, un contest di body painting che colorerà le vetrine dei negozianti aderenti. QUI tutte le info.





La Pasqua Baia Imperiale si colora di una nuova carica musicale, inedita è più glamour di prima. Ad aprire le danze Pasqua ci pensa Andrea Damante.





È finalmente arrivato l’evento MUST per tutti i ragazzi della Valmarecchia. Domenica 21 aprile si festeggia la notte di Pasqua al Jolly Disco. Tanta musica Rock, Afro, House e Barraca.