Potenziato il servizio di guardia medica in occasione delle festività Pasquali

| 14:55 - 18 Aprile 2019

I servizi di continuità assistenziale (meglio nota come guardia medica) dell'Ausl Romagna potenziati in occasione delle festività pasquali e successive (25 aprile e primo maggio). Per tutta la durata delle festività, nelle giornate festive e prefestive, da sabato 20 aprile a martedì primo maggio, gli ambulatori di Rimini e Riccione saranno dotati di un medico in più per andare incontro alle esigenze di utenti e di coloro che saranno in provincia. Sarà al valorizzato anche il servizio domiciliare. Gli ambulatori di Rimini e Riccione si trovano rispettivamente in via Circonvallazione Occidentale 57 a Rimini (aperto al pubblico dalle ore 9 alle 19 per i festivi e prefestivi) e in via Frosinone (ore 14 – 19) a Riccione. Il numero della centrale operativa della Continuità assistenziale è lo 0541.787461.