La primavera del Giro di Riccione, ecco il programma di eventi per Pasqua

Eventi

Riccione

| 14:38 - 18 Aprile 2019

Viale Ceccarini addobbato per 'La primavera del giro di Riccione'.

Con l’arrivo del lungo week-end di Pasqua entra nel vivo La Primavera del Giro di Riccione.

Il programma di appuntamenti comincia venerdì 19 aprile a Villa Mussolini con l’inaugurazione (ore 21) della mostra Il ciclismo in Romagna secondo Casadei, un progetto speciale che prende il via a trenta giorni dalla tappa del Giro d'Italia. Immagini, visioni e memorabilia dall’archivio fotografico di Secondo Casadei , storico fotoreporter delle bici.

Dopo il taglio del nastro la serata prosegue con il talk Il Giro d'Italia a Riccione: il giornalista sportivo Marco Pastonesi in dialogo con alcuni dei protagonisti della storia del ciclismo, Davide Cassani, Maurizio Fondriest, Ercole Baldini, Pierino Primavera.

Il giorno dopo, sabato 20 aprile, è in programma lo spettacolo Molecole Show una performance di danza aerea dalla scenografia raffinata e elegante, un’acrobata, un grande grappolo di trecento sfere in volo sul mare tra musica e colori (piazzale Roma ore 17.30 – 18.30 e 21).

Sabato sera (ore 21) inoltre va in scena l’ultimo appuntamento de La Bella Stagione, la stagione teatrale dello Spazio Tondelli: protagonista Silvio Orlando in Si nota all’imbrunire.

Nel pomeriggio del giorno di Pasqua (ore 17) un’altra villa storica della città, Villa Franceschi, sarà la sede dell’inaugurazione di un’altra mostra, La danza della vita, a cura di SCultura Associazione Artistica Culturale Riccione, con la partecipazione del Corpo bandistico di Mondaino e performance coreografica di Ginnastica Riccione.

In serata, alle 21,30, il lungomare (tra piazzale Roma e il portocanale) sarà il palcoscenico del grande spettacolo di fuochi d’artificio e musica. Quattro postazioni di fuochi, oltre mille diversi effetti sincronizzati coordinati da un’unica regia che dirige 40 centraline posizionate sugli artifici: questi sono i numeri dello show di fuochi e musica per augurare Buona Pasqua ai riccionesi e a tutti gli ospiti della città.

Nel giorno di Pasquetta si torna a Villa Mussolini con due appuntamenti: alle 17 la presentazione del libro 110 anni in rosa, storie, imprese e statistiche del Giro d'Italia dalla prima edizione a oggi , con Luca Marianantoni, giornalista de La Gazzetta dello Sport.

A seguire, alle 18, La Bella Stagione OFF presenta Kendy Gable & Claudio Donzelli live, un concerto evento-unico per piano, chitarra e voce che unisce la tradizione cantautorale e la musica classica contemporanea.

Da lunedì 22 a domenica 28 aprile torna sulla spiaggia il grande appuntamento con il beach volley del Beach Line Festival, il più grande evento mondiale di beach volley.

Inoltre Fosfena live band sabato 20 aprile (ore 21) nei Giardini di Riccione Alba e Nadine e le sue magiche bolle domenica 21 aprile (ore 16) .