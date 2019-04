Boccette A2, Perla Verde Riccione 1 e Bussecchio Forlì 2 ancora a braccetto in testa

Sport

Rimini

| 14:35 - 18 Aprile 2019

Perla Verde Riccione 1 e Bussecchio Forlì 2 ancora al comando a braccetto.



Tabellini

President Ronco – Bussecchio Forlì 2 0 – 6 (p.t. 0-3)

S. Stagnani e A. Samorì contro G. Bonoli e L. Capriotti 42-80, F. Collinelli c E. Vanni 70-100, S. Tagliaferri e M. Magnani c E. Lolli e M. Ferrini 73-80, G. Forcellini c L. Paniccia 56-100, GL. Turci c G. Marzoli 33-100, L. Belluzzo c M. Merloni 52-100.

Perla Verde Riccione 1 – Autodemolizioni Bertozzi Gattolino 6 – 0 (p.t. 3-0)

C. Ugolini e A. Fabbri c S. Zavalloni e M. Lucchi 80-38, S. Quieti c C. Missiroli 112-72, M. Manduchi e A. donati c L. Golinucci e A. Della Pasqua 80-66, P. Barbanti c R. Valbonesi 108-7, P. Felici c M. Lombardi 100-50, M. Pritelli c GL. Bianchini 100-80.

Pizzeria Auriga Latino Rimini – Asioli Forlì 4 – 2 (p.t. 1-2)

L. De Carolis e R. Ciavatta c M. Masotti e G. Morgagni 77-80, S. Bagli c R. Paterna 94-106, A. Ricci e R. Costantini c A. Orlati e D. De Nicola 83-70, A. Muccioli c M. Boccali 103-83, A. Buldrini c P. Valeriani 100-36, GL. Lisi c M. Boccali 103-71.

Circolo Sport Ravenna – Tullo Games Mercedes G. 3 – 3 (p.t. 2-1)

M. Garavini e C. Federici c Y. Corbelli e L. Vaenti 82-62, M. Vassura c M. Bianchi 100-50, D. Lelli e M. Melandri c M. Tavone e R. Moriconi 74-90, M. Castigli c P. Zafferani 100-24, F. Pirazzoli c M. Zamagna 97-100, R. Melandri c E. Matteini 55-100.

Time Out Martorano – Perla Verde Riccione 2 3 – 3 (p.t. 2-1)

R. Moro e A. Braghittoni c M. Bianchi e S. Di Ghionno 52-80, M. Valzania c A. Nicolini 106-68, D. Daltri e A. Alessandri c A. Amantini e A. Santoro 80-27, S. Sirri c P. Cau 55-102, G. Barducci c R. Padoan 63-100, M. Tumedei c A. Iuzzolino 101-57.

Settecrociari Cesena – Branzolino FC 4 – 2 (p.t. 2-1)

GL. Montanari e R. Balzani c F. Bagnolini e M. Zanzani 85-54, C. Fabbri c G. Casadei 104-37, S. Pavolucci e V. Zanfini c R. Rustignoli e E. Samorì 50-86, M. Borgini c M. Valbonesi 101-80, D. Brighi c A. Giunchi 95-100, O. Bianchi c D. Tisselli 100-84.

Bussecchio 1 – Sergio Podgora Rimini 5 – 1 (p.t. 3-0)

E. Corticchia e A. Sansovini c P. Mussoni e A. Tamburini 85-49, M. Biagini c G. Menghi 100-51, J. Iridi e G. Angelicchio c G. Santolini e G. Fera 80-65, F. Cimatti c R. Varliero 100-18, M. Stipcevich c A. Minotti 100-47, S. Morelli c G. Bronzetti 69-100.

Pinarella Cervia – Sport San Vittore 2 – 4 (p.t. 0-3)

F. Guiducci e D. Muccioli c M. Rossi e J. Mazzesi 44-80, M. Mordenti c C. Caminati 75-100, E. Faedi e P. Maroni c D. Magalotti e P. Monti 71-80, F. Mingozzi c P. Boni 96-100, M. Giannini c D. Prati 100-99, F. Venturi c C. Visani 100-44.

Pippo Team Taverna Verde Forlì – Bar Europa Ravenna 2 – 4 (p.t. 0-0)

REFERTO NON PERVENUTO



Classifica Perla Verde Riccione 1 e Bussecchio Forlì 2 punti 71, Pizzeria Auriga Latino Rimini punti 65, Pippo Team Taverna Verde Forlì punti 64, Tullo Games Mercedes G. punti 55, Time Out Martorano punti 52, Bussecchio 1 punti 51, Sport San Vittore punti 45, Bar Europa Ravenna punti 41, Circolo Sport Ravenna e Settecrociari Cesena punti 39, Autodemolizioni Bertozzi Gattolino Cesena punti 37, Perla Verde Riccione 2 punti 36, Asioli Forlì e President Ronco punti 34, Branzolino FC punti 31, Pinarella Cervia punti 20, Sergio Podgora Rimini punti 18.