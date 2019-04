Doug Jones e altri grandi ospiti internazionali per l'edizione 2019 della convention di fantascienza

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:33 - 18 Aprile 2019

Riproduzione della navetta dell'Enterprise di Star Trek.

Prendete un kelpiano, una affasciante betazoide, un guerriero esperto nella danza dell'acqua, un poliedrico interprete di tantissimi film, uno dei protagonisti della più famosa trilogia cinematografica di viaggi nel tempo e uno dei "padri" di Zagor. Avrete mescolato gli ingredienti di Starcon 2019, multiconvention di fantascienza, fantasy, scienza e non solo dal 9 al 12 maggio al Palacongressi di Bellaria Igea Marina. Quattro giorni dedicati al divertimento, alla leggerezza e alla possibilità di volare con la fantasia nei tanti scenari e nelle ambientazioni che il programma propone.



Ospiti della manifestazione sono:

Doug Jones, poliedrico attore e mimo dalla vasta carriera. Ha interpretato Silver Surfer ne “I Fantastici 4 e Silver Surfer”, ha partecipato ad Hellboy, "Il labirinto del Fauno", "Batman il ritorno" e tanti altri. Attualmente è impegnato nella nuova serie Netflix "Star Trek Discovery" nel ruolo dell'alieno kelpiano Saru.

Un'altra ospite dal mondo di Star Trek è Marina Sirtis, tra le protagoniste della serie tv Star Trek The Next Generation e in quattro film della saga nel ruolo del consigliere Deanna Troi.

Miltos Yerolemou attore inglese è uno dei protagonisti del Trono di Spade nel ruolo di Syrio Forel, ha anche preso parte a "Star Wars - Il risveglio della Forza". E' esperto di combattimento con la spada e durante la Starcon terrà dei seminari per imparare la "danza dell'acqua" un particolare tipo di scherma.

Altro gradito ospite sarà Julian Glover un attore inglese dalla carriera lunghissima e poliedrica. Ha partecipato a Star Wars, Doctor who, James Bond, Indiana Jones, Harry Potter, praticamente ogni saga televisiva o cinematografica l'ha avuto tra i protagonisti.

Donald Fullilove è stato uno dei protagonisti di "Ritorno al futuro" nel ruolo del sindaco Goldie Wilson di Hill Valley e il nipote Goldie Wilson III in “Ritorno al futuro parte II”. E' attore, doppiatore ed ha partecipato a tantissime produzioni televisive e cinematografiche.



Sarà inoltre presente Moreno Burattini, sceneggiatore di fumetti, autore teatrale. Attualmente è la penna dalla quale escono le storie di Zagor



Ricco il programma che prevede momenti di gioco alternati ad incontro con gli ospiti ed approfondimenti scientifici. Tanti gli spazi dove potersi tuffare nelle atmosfere del futuro. Dalle lezioni di klingon allo Stargate, dal Tardis alla plancia dell'Enterprise, dalla bat'leth alle spade laser e tanto altro.



La Starcon è l'evento nazionale nel quale convergono le principali e più attive realtà del fandom e comprende molti eventi al suo interno:

STICCON XXXIII – Convention ufficiale dello STIC-AL organizzata da STIC – Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”

Yavincon XVI la convention per tutti gli appassionati italiani di Guerre Stellari organizzata da Yavin4 Fan Club

Regeneration Four – Convention ufficiale del Doctor Who Italian Club organizzata da Doctor Who Italian Club

Chevron 3 – Convention ufficiale dello SG-F Stargate Fanclub Italia

“Kronos One – I giorni dell’Onore”, la prima convention ufficiale di Italian Klinzha Society – Ass. Culturale



La Starcon è organizzata da Ultimo Avamposto, Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, da Yavin4 Fan Club, Doctor Who Italian Club, SG-F Stargate Fanclub Italia, Italian Klinzha Society – Ass. Culturale in collaborazione con Elara, Doctor Who Hermits United – Italian Fans of the Doctor, Gundam Italian Club, Ritorno al Futuro Club Italiano, Guerrestellari.net, La Bettola di Yoda.