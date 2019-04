Volley Under 16 regionale femminile, la SGR-Grossi dà l'addio al sogno Final Four

Sport

Rimini

| 12:51 - 18 Aprile 2019

La squadra Under 16 SGR-Grossi del Riviera Volley Rimini.

E' svanito il sogno della SGR-Grossi del Riviera Volley di approdare alla Final Four del campionato Under 16 femminile di volley. Dopo aver battuto, infatti, per 3-0 la Teodora Ravenna nella prima sfida del minir girone a tre, la squadra di Edo Nanni è stata sconfitta mercoledì sera a Rivergaro dal Cral Vap 2003 Piacenza per 3-0. Avrebbe potuto perdere il Riviera, ma almeno fare un punto.

Se fa un lato la formazione emiliana ha mostrato tutto il suo valore (in stagione regolare secondo posto nel girone con 14 vinte su 16 gare), dalll'altro quella riminese è stata sottono.

"Loro si sono dimostrati più forti e noi non siamo mai entrati in partita pagando in parte anche dazio alla nostra carta d'identità: Piacenza è formata da ragazze del 2003, nella nostra in quattro sono di un anno più giovani e questo si fa sentire, anche la tensione ci ha giocato un brutto scherzo. La mia squadra era bloccata, abbiamo sbagliato tante battute e in attacco abbiamo avuto il braccino corto. Se la nostra prestazione fosse stata come quella sfoderata contro la Teodora probabilmemnte ce la saremmo giocata meglio" commenta il tecnico Nanni.

Il primo set è stato di netta marca piacentina (25-13), nel secondo le riminesi sono cresciute e hanno lotatto ad armi pari (25-23) pagando nel terzo a livello piscologico la mancata conquista del set precedente.

Epilogo amaro su una stagione comunque esaltante. "Alla fine ho ringraziato le mie giocatrici perché mi hanno fatto vivere un sogno. Nè io nè la società nè le stesse protagoniste alla vigilia avremmo pensato di disputare una stagione così elettrizante, nella storia della nostra società e del volley cittadino mai una squadra femminile a livello giovanile ha toccato qiesto traguardo - esclama ancora Nanni - è stata una stagione indimenticabile. Spero che quelle che le giocatrici che saliranno in Under 18 e quelle che resteranno in Under 16 possano nella prossima stagione togliersi soddisfazioni ancora più grandi".

Nanni, la soddisfazione più grossa?

"Toccare con mano la crescita costante delle ragazze alcune delle quali hanno debuttato in prima squadra di B2, una testimonianza della bontà del lavoro svolto in palestra e dei sacrifici delle giocatrici".

Il suo futuro sarà ancora nel Riviera Volley?

"Conto di rimanere perché mi sono trovato molto bene e ho vissuto una stagione straordinaria. Presto mi confronterò con la società".

SGR - Grossi: Ariano 5, Magi 1, Forlani 5, Piombino 2, Morelli 1, Salgado 9, Semprini Cesari 7, Pederboni 5. All. Nanni.

ste.fe.