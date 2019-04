Contrasto alle ludopatie, Coriano illustra la mappatura dei luoghi sensibili

Attualità

Coriano

| 12:21 - 18 Aprile 2019

Domenica Spinelli sindaco di Coriano.

Dopo l'approvazione all'unanimità da parte del consiglio comunale del regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo patologico il 17 aprile l'amministrazione ha voluto incontrare le attività commerciali interessate per illustrare il contenuto e aprire un tavolo di confronto in merito all'applicazione.

Il funzionario del comune Michele Fanelli ha brevemente illustrato il contenuto e le modalità applicative con particolare attenzione agli esercizi già dotati di giochi d'azzardo. E’ stata illustrata la mappatura dei luoghi sensibili e le criticità di alcune attività

Domenica Spinelli (Sindaco di Coriano):“Come anticipato in consiglio comunale l’incontro è stato convocato in tempi rapidissimi. L’incontro è stata anche l’occasione per presentare la proposta di attivare un tavolo di confronto finalizzato a snellire, entro i limiti consentiti dalle norme vigenti, le procedure e gli adempimenti necessari a consentire alle attività di ristorazione di poter realizzare iniziative e serate a tema per incrementare la clientela mediante attività di socializzazione”.